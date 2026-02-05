Jacobacci ya tiene a sus 10 candidatas a Flor del Michay XXXIX

El Municipio de Ingeniero Jacobacci presenta con orgullo a las 10 jóvenes candidatas que sueñan con representar la XXXIX edición de la Fiesta Provincial de la Flor del Michay, una celebración que forma parte de nuestra identidad cultural y comunitaria.
Cada una de ellas cuenta con el acompañamiento de instituciones, comercios y organizaciones locales que apoyan este camino tan especial.
Candidatas Flor del Michay XXXIX
Andrea Benítez
• Agrupación de Folclore Nuevas Raíces
• Centro Tradicionalista El Palenque
• Remis Estrella del Sur
Samara Andrade
• Heladería Seitu
• Lissa Indu
• Alina Nails
Camila Guaiquipi
• Algo Dulce (hecho en casa)
Ailyn Sandoval
• Bethelize Nails
• Lissa Indu
• Magnolia Make Up y Nails
Micaela Quinchafil
• Diosas Curvy
• Vibras Ropa Unisex
• Alma Jaco Calzados
• Lud Nails
• Venus Make Up
• Amor Mío
Delfina Michelena Armengol
• Casa El Centro
• Fénix Heladería
• Ozara Beauty Studio
Morena Cañuqueo
• Diosas Curvy
• Gabinete de Belleza
• Gimnasio Fuerza Regia
• Nala Nails
• Academia Raquisat Riha
Florencia Batalla
• Huahuel Niyeo
• Tienda Morena
• Iglesia Cristiana Casa del Padre
• Rotisería Pachino
Samira Bianchi
• Freedom
Celeste Escobar
• Anestesia
• Campo Deportivo Luc-Sol
Felicitamos a cada una de las candidatas y agradecemos a quienes las acompañan y apoyan en este hermoso camino rumbo a una nueva edición de nuestra querida Fiesta del Michay.