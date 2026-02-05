Jacobacci ya tiene a sus 10 candidatas a Flor del Michay XXXIX

El Municipio de Ingeniero Jacobacci presenta con orgullo a las 10 jóvenes candidatas que sueñan con representar la XXXIX edición de la Fiesta Provincial de la Flor del Michay, una celebración que forma parte de nuestra identidad cultural y comunitaria.

Cada una de ellas cuenta con el acompañamiento de instituciones, comercios y organizaciones locales que apoyan este camino tan especial.

Candidatas Flor del Michay XXXIX

Andrea Benítez

• Agrupación de Folclore Nuevas Raíces

• Centro Tradicionalista El Palenque

• Remis Estrella del Sur

Samara Andrade

• Heladería Seitu

• Lissa Indu

• Alina Nails

Camila Guaiquipi

• Algo Dulce (hecho en casa)

Ailyn Sandoval

• Bethelize Nails

• Lissa Indu

• Magnolia Make Up y Nails

Micaela Quinchafil

• Diosas Curvy

• Vibras Ropa Unisex

• Alma Jaco Calzados

• Lud Nails

• Venus Make Up

• Amor Mío

Delfina Michelena Armengol

• Casa El Centro

• Fénix Heladería

• Ozara Beauty Studio

Morena Cañuqueo

• Diosas Curvy

• Gabinete de Belleza

• Gimnasio Fuerza Regia

• Nala Nails

• Academia Raquisat Riha

Florencia Batalla

• Huahuel Niyeo

• Tienda Morena

• Iglesia Cristiana Casa del Padre

• Rotisería Pachino

Samira Bianchi

• Freedom

Celeste Escobar

• Anestesia

• Campo Deportivo Luc-Sol

Felicitamos a cada una de las candidatas y agradecemos a quienes las acompañan y apoyan en este hermoso camino rumbo a una nueva edición de nuestra querida Fiesta del Michay.