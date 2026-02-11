Clemente Onelli: ARSA suma cañería de impulsión para optimizar el servicio

Aguas Rionegrinas se encuentra ejecutando trabajos de conexión al sistema de abastecimiento de agua potable en Clemente Onelli. Las tareas corresponden a la incorporación de la cañería de impulsión definitiva desde una bomba ubicada en una perforación realizada previamente.

Los trabajos contemplan el tendido de aproximadamente 1.000 metros de cañería de PVC de 75 milímetros de diámetro, infraestructura que permitirá optimizar el transporte del recurso desde la nueva fuente de captación, fortaleciendo el sistema de provisión de agua potable y mejorando la capacidad operativa del servicio en la localidad.

Para la ejecución de esta etapa, los materiales complementarios necesarios para la conexión provisoria de la bomba con la cisterna fueron provistos por Aguas Rionegrinas y la Comisión de Fomento, mientras que los materiales correspondientes a la obra definitiva —cañería de 75 mm, tanque y accesorios— fueron suministrados por el Departamento Provincial de Aguas (DPA), en el marco del trabajo coordinado entre organismos provinciales para consolidar la infraestructura hídrica de la región.

De esta manera, la empresa continúa ejecutando obras de infraestructura que permiten reforzar el sistema de abastecimiento y mejorar el rendimiento general del servicio en la localidad.