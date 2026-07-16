Jacobacci: Río Negro realizó controles ambientales en plantas de diatomita

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático realizó inspecciones de rutina en plantas de procesamiento de diatomita de Ingeniero Jacobacci para verificar las condiciones ambientales, promover mejoras y acompañar una actividad estratégica con controles permanentes.

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro continúa consolidando las tareas de control y fiscalización ambiental en todo el territorio provincial. En esta oportunidad, equipos técnicos realizaron una recorrida de inspección en distintas plantas de procesamiento de diatomita de Ingeniero Jacobacci, con el objetivo de verificar las condiciones operativas, el manejo ambiental de las instalaciones y el cumplimiento de la normativa vigente.

Las inspecciones, de carácter rutinario, forman parte del plan permanente de fiscalización que impulsa la Provincia para acompañar el desarrollo de las actividades productivas con una gestión ambiental responsable.

Durante las recorridas se relevaron las condiciones generales de cada establecimiento, el orden y la limpieza de los predios, la gestión de residuos, las áreas de acopio, los sectores de mantenimiento y los espacios destinados al almacenamiento de materiales.

Como resultado de los relevamientos, los inspectores realizaron recomendaciones técnicas orientadas a fortalecer las buenas prácticas ambientales, entre ellas la mejora en la clasificación y disposición de residuos, el ordenamiento de sectores de acopio y la adecuación de algunos procedimientos vinculados a la gestión de residuos especiales y peligrosos, promoviendo su correcta inscripción y tratamiento conforme a la legislación provincial.

Estas acciones reflejan el trabajo sostenido del Gobierno de Río Negro para compatibilizar el crecimiento de una actividad minera estratégica con la protección del ambiente. A través de controles periódicos en territorio, la Provincia acompaña a las empresas en la mejora continua de sus procesos y garantiza que el desarrollo productivo avance con estándares ambientales cada vez más exigentes.

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático reafirma su compromiso de estar presente en el territorio, fiscalizando, asesorando y promoviendo el cumplimiento de la normativa ambiental para que el desarrollo de Río Negro genere oportunidades sin comprometer el cuidado de los recursos naturales.