Trámites más ágiles: el Registro Civil suma tecnología para la atención

Con el objetivo de brindar un servicio más rápido y eficiente a la hora de realizar trámites, el Registro Civil incorpora equipamiento informático, mejora la conectividad e implementa nuevas tecnologías impulsadas por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

De esta manera, se avanzó en la renovación del sistema biométrico utilizado para la gestión de DNI y pasaportes mediante el Sistema de Identidad Digital (SID), una plataforma que permite validar la identidad de manera remota y en tiempo real, con altos estándares de seguridad.

En paralelo, ya se instaló el 80% de los dispositivos de ciberseguridad “Fortigate” en las delegaciones del Registro Civil de Río Negro. Estos equipos reemplazan sistemas anteriores de conexión y permiten transmitir los datos biométricos y de identidad de forma encriptada y segura hacia la red federal, optimizando la gestión de los nuevos DNI electrónicos y pasaportes.

Para acompañar esta modernización, Gobierno y Trabajo gestionó la incorporación de 55 nuevos equipos informáticos, entre CPU, cámaras, lectores biométricos de huellas digitales, digitalizadores de firmas, impresoras, escáneres, monitores, módems y otros dispositivos esenciales para garantizar un servicio acorde a las nuevas exigencias tecnológicas.

Además, se realizaron mejoras en la conectividad de numerosas delegaciones mediante la ampliación del ancho de banda y la optimización de la estabilidad del servicio de internet. En aquellos casos donde fue necesario, también se cambiaron los proveedores para asegurar conexiones más estables y sin interrupciones.

La inversión tecnológica también alcanza a la atención fuera de las oficinas: se gestionó la incorporación de ocho nuevos equipos portátiles para realizar trámites en operativos, domicilios, hospitales y geriátricos, que se suman a los sistemas de conectividad satelital Starlink utilizados por las unidades móviles del Registro Civil. Esto permite emitir DNI y pasaportes en cualquier punto de la provincia, incluso en zonas más alejadas

Estas acciones forman parte del proceso de modernización del Registro Civil rionegrino, que busca acercar el Estado a cada vecino.