Plan Calor: continúa la asistencia de leña a familias rionegrinas

En plena temporada invernal, el Ministerio de Desarrollo Humano supervisa la implementación del Plan Calor Leña en distintos puntos de la provincia, para verificar que cada hogar reciba la cantidad prevista y acompañar el trabajo de las comisiones de fomento. La próxima semana, el monitoreo llegará a Clemente Onelli, Colán Conhué, Mamuel Choique, Ojos de Agua y Río Chico, donde el programa alcanza a 348 familias con la distribución de aproximadamente 250 mil kilos de leña.

El Ministro de Desarrollo Humano, Juan Pablo Muena, destacó que “el monitoreo nos permite mantener un contacto directo con las familias y con las comisiones de fomento para conocer cómo se está desarrollando el programa. Evaluamos el stock disponible, la calidad de la leña y la logística de distribución para seguir mejorando esta política pública”. Además, señaló que “estamos trabajando en los refuerzos de leña para las localidades con las condiciones climáticas más extremas, donde la demanda y el consumo durante el invierno son superiores al promedio”.

Sobre el cierre del mes, los recorridos seguirán por El Manso, Laguna Blanca, Mencué, Naupa Huen, Pilquiniyeu del Limay, Villa Llanquín y Villa Mascardi. En esas localidades se supervisará la entrega de alrededor de 416 mil kilos de leña destinados a 640 hogares, reforzando el acompañamiento durante los meses de bajas temperaturas.

Para este año, el Plan Calor prevé alcanzar a 2.241 hogares de distintos puntos de la provincia, con una asistencia de aproximadamente 650 kilos de leña por familia. Con ese objetivo, se adquirieron alrededor de 1.456.650 kilos destinados a cubrir las necesidades de toda la temporada.

El programa acompaña a quienes no cuentan con acceso al servicio de gas, fortaleciendo las condiciones para atravesar el invierno de manera más segura y confortable. De esta manera, el Gobierno de Río Negro reafirma una presencia activa del Estado en cada rincón de la provincia, especialmente en aquellas comunidades donde el acceso a los servicios esenciales resulta limitado.