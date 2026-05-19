Jacobacci: Proyectan un nuevo edificio para el Consejo deliberante

El intendente de Ingeniero Jacobacci, José Mellado, y la secretaria de Planificación, Obras y Servicios Públicos, Karina Perdomo, mantuvieron una reunión de trabajo con el presidente del Concejo Deliberante, Mirko Antehuil, junto a los concejales Nicolás Magdalena y Alejandro Laurín. También participó el secretario del bloque Redes, Ibrahim Navarro.

Durante el encuentro se analizó la situación edilicia del inmueble de Correo Argentino, donde actualmente funciona el Concejo Deliberante y que presenta diversas deficiencias estructurales.

Ante esta situación, se evaluaron distintas alternativas y se puso en agenda la necesidad de avanzar hacia la construcción de un nuevo edificio propio para el funcionamiento de la institución legislativa local. En este sentido, desde el Municipio adelantaron que comenzarán a trabajar en la elaboración de un proyecto.

Además, el intendente brindó detalles sobre distintas gestiones y obras impulsadas junto al Gobierno de Río Negro, entre ellas la extensión de la red de gas anunciada recientemente por el gobernador Alberto Weretilneck, obras de desagües cloacales y nuevas piletas para la planta de tratamiento, la pavimentación del cruce sobre calle Beltrán, las veredas del Hospital “Dr. Rogelio Cortizo” y proyectos de cordón cuneta en Barrio Hornos, el centro comunitario del barrio Matadero y el tendido eléctrico en el barrio Centenario II.