Creatividad y saberes ancestrales en el Taller de Fieltro y Ecoprint en Sierra Colorada

Vecinos, vecinas y artesanos de Sierra Colorada participaron del Taller de Fieltro y Ecoprint, una propuesta que combinó creatividad, técnicas artesanales y el uso de elementos naturales para la elaboración de piezas únicas.

Durante las dos jornadas, los participantes aprendieron a modelar fieltro desde cero y a estampar telas utilizando hojas, flores y tintes naturales de estación, muchos de ellos autóctonos de la región. Cada creación reflejó el trabajo artesanal y la identidad cultural local.

La capacitación estuvo a cargo de Malvinas Escobar, quien compartió sus conocimientos y experiencias con quienes se sumaron a la actividad.

Desde la organización agradecieron a todas las personas que participaron y destacaron el entusiasmo y el interés por seguir fortaleciendo los espacios vinculados al arte y la producción artesanal.

El taller fue posible gracias al trabajo conjunto entre el Mercado Artesanal de Sierra Colorada, el Mercado Artesanal de Río Negro y la Municipalidad de Sierra Colorada, a través del área de Capacitaciones.