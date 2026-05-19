Pilcaniyeu firmó un convenio para implementar cursos de formación profesional

La intendenta de Pilcaniyeu, Daniela Cornejo, mantuvo una reunión de trabajo con la ministra de Educación y Derechos Humanos de Río Negro, Patricia Campos, donde se concretó la firma de un convenio de colaboración destinado a implementar cursos de formación profesional en la localidad.

La iniciativa estará orientada al desarrollo de competencias y herramientas que favorezcan la inserción laboral y amplíen las oportunidades de capacitación para vecinos y vecinas de Pilcaniyeu.

Desde el Municipio destacaron la importancia de continuar impulsando políticas públicas vinculadas a la formación y el fortalecimiento de capacidades laborales en la comunidad.

Asimismo, agradecieron el acompañamiento de la ministra Patricia Campos y del Gobierno Provincial por el trabajo articulado para llevar adelante esta propuesta educativa.