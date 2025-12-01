Valcheta:Río Negro socializó resultados del muestreo de aguas del Proyecto Ivana

Los organismos de control del Gobierno de Río Negro presentaron en Valcheta los resultados del Monitoreo Participativo de Aguas del Proyecto Ivana, ante organismos públicos y vecinos, para reforzar la transparencia ambiental.

Con el objetivo de fortalecer la transparencia y la participación ciudadana en el control de la actividad minera, la Secretaría de Minería de Río Negro realizó en Valcheta una reunión pública para socializar los resultados del Monitoreo Participativo de Aguas (MPA) del Proyecto Ivana.

Encuentro público con múltiples actores

La jornada contó con 38 participantes, entre organismos provinciales, municipios, instituciones educativas, organizaciones sociales, comunidades indígenas, productores y superficiarios.

Se presentó además el equipo operativo de coordinación, integrado por la Secretaría de Minería, Ivana Minerales S.A., la Defensoría del Pueblo, los municipios de Valcheta y Jacobacci, el Instituto Técnico Superior de Valcheta, INTA y referentes comunitarios.

Presentación de resultados y marco normativo

La Secretaría de Minería expuso el marco institucional y normativo del MPA, y la Defensoría del Pueblo detalló su rol de acompañamiento y fiscalización.

Luego, el equipo técnico explicó fundamentos, metodología y objetivos del monitoreo del proyecto cuya intención es la de identificar yacimientos de Uranio.

Por su parte, Ivana Minerales S.A. presentó los avances del Proyecto Ivana y los resultados de los tres muestreos participativos realizados, junto con las medidas de seguimiento ambiental previstas.

Diálogo abierto con la comunidad

Tras las exposiciones se generó un espacio de diálogo abierto con vecinos, estudiantes y actores locales, donde se respondieron consultas sobre aspectos ambientales, uso del recurso hídrico en las distintas etapas del proyecto y oportunidades de empleo local y desarrollo para Valcheta. El intercambio fue valorado como enriquecedor por la diversidad de miradas y la posibilidad de construir confianza a partir de información accesible y verificable.

Para acompañar la jornada se dispuso material de divulgación accesible, incluyendo folletos institucionales de la Secretaría, fichas técnicas simplificadas elaboradas por la empresa, infografías y paneles con mapas, puntos de muestreo y series de seguimiento, además de una presentación digital con los principales resultados.

Compromiso con la participación ciudadana

Como cierre, se acordó impulsar espacios permanentes de intercambio educativo y comunitario sobre monitoreo, gestión del recurso hídrico e información ambiental, reafirmando que la participación ciudadana es clave para el desarrollo responsable del Proyecto Ivana y para consolidar una minería con control público y diálogo continuo con las comunidades.