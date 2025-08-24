Jacobacci Noticia del día Regionales

Jacobacci: primera experiencia de envasado al vacío de carne ovina

Ricardo Manrique 13 horas ago

La planta de faena de Jacobacci, concesionada por la Cooperativa JJ Gómez, realizó con éxito la primera prueba piloto de trozado y envasado al vacío de carne ovina, quedando operativo el Ciclo 2.

En esta experiencia se faenaron y procesaron cinco ovinos del productor Marcelo García, de Estancia La Amalia, logrando carne de producción local con marca de origen que, en esta oportunidad, será destinada a comedores escolares.

El intendente José Mellado destacó:

“Se abre una nueva alternativa para la comercialización de nuestra carne y tenemos un gran desafío por delante. Es un gran trabajo conjunto entre nuestro municipio, el Gobierno de Río Negro, la Cooperativa JJ Gómez y los productores. Mucho compromiso y dedicación de los trabajadores de nuestra planta de faena”.

