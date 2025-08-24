Jacobacci: primera experiencia de envasado al vacío de carne ovina

La planta de faena de Jacobacci, concesionada por la Cooperativa JJ Gómez, realizó con éxito la primera prueba piloto de trozado y envasado al vacío de carne ovina, quedando operativo el Ciclo 2.
En esta experiencia se faenaron y procesaron cinco ovinos del productor Marcelo García, de Estancia La Amalia, logrando carne de producción local con marca de origen que, en esta oportunidad, será destinada a comedores escolares.
El intendente José Mellado destacó:
“Se abre una nueva alternativa para la comercialización de nuestra carne y tenemos un gran desafío por delante. Es un gran trabajo conjunto entre nuestro municipio, el Gobierno de Río Negro, la Cooperativa JJ Gómez y los productores. Mucho compromiso y dedicación de los trabajadores de nuestra planta de faena”.