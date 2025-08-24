Ñorquincó Noticia del día Regionales

Ñorquinco busca potenciar la oferta turística existente

Ricardo Manrique 13 horas ago

El Gobierno de Río Negro y la Municipalidad de Ñorquinco avanzan en estrategias para ordenar la oferta turística existente, que incluye el camping municipal, complejos de alojamiento y propuestas emergentes como las cabalgatas.

También se planificaron futuras capacitaciones para el personal del área, el fortalecimiento de la presencia en redes sociales y la organización del calendario de eventos.

En este marco, se avanzó en la preparación del 98° aniversario de la localidad, que se celebrará el 15, 16 y 17 de noviembre, con feria de artesanos, paseo gastronómico y actividades culturales abiertas a toda la comunidad.

Estos temas se abordaron durante un encuentro de trabajo que contó con la participación del Intendente local, Miguel Cuminao; la Subsecretaria de Turismo Provincial, Marisol Martínez, y la Delegada en El Bolsón, Macarena Benitez.

Next Post

Jacobacci Noticia del día Regionales

Jacobacci: primera experiencia de envasado al vacío de carne ovina

dom Ago 24 , 2025
La planta de faena de Jacobacci, concesionada por la Cooperativa JJ Gómez, realizó con éxito la primera prueba piloto de trozado y envasado al vacío de carne ovina, quedando operativo el Ciclo 2. En esta experiencia se faenaron y procesaron cinco ovinos del productor Marcelo García, de Estancia La Amalia, […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

agosto 2025
L M X J V S D
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias