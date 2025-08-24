Ñorquinco busca potenciar la oferta turística existente

El Gobierno de Río Negro y la Municipalidad de Ñorquinco avanzan en estrategias para ordenar la oferta turística existente, que incluye el camping municipal, complejos de alojamiento y propuestas emergentes como las cabalgatas.

También se planificaron futuras capacitaciones para el personal del área, el fortalecimiento de la presencia en redes sociales y la organización del calendario de eventos.

En este marco, se avanzó en la preparación del 98° aniversario de la localidad, que se celebrará el 15, 16 y 17 de noviembre, con feria de artesanos, paseo gastronómico y actividades culturales abiertas a toda la comunidad.

Estos temas se abordaron durante un encuentro de trabajo que contó con la participación del Intendente local, Miguel Cuminao; la Subsecretaria de Turismo Provincial, Marisol Martínez, y la Delegada en El Bolsón, Macarena Benitez.