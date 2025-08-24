Ramos Mexía: recuperan una camioneta sustraída en Sierra Colorada

Un hombre fue demorado en la noche del sábado luego de ser sorprendido junto a una camioneta robada a la vera de la Ruta Nacional 23, en inmediaciones de Ministro Ramos Mexía. El rodado había sido sustraído minutos antes en la localidad de Sierra Colorada.

El procedimiento se activó alrededor de las 21:40 horas, cuando personal de la Unidad 49° de Sierra Colorada dio aviso sobre la sustracción de una camioneta en su jurisdicción. Ante la alerta, efectivos de la Unidad 52° de Ministro Ramos Mexía comenzaron un operativo de búsqueda y control en las inmediaciones y sobre la Ruta Nacional 23, a la altura del kilómetro 180.

Minutos después, el vehículo fue visualizado estacionado en la banquina del kilómetro 182, junto a un hombre que había descendido del vehículo por haberse quedado sin combustible. El sospechoso de 28 años, fue identificado y manifestó haber tomado el rodado con la intención de viajar a la localidad de Valcheta.

Inmediatamente fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó demorado por disposición de la fiscal de turno en General Roca, quien intervino tras coordinación con el fiscal de Viedma, jurisdicción original de la localidad de Ramos Mexía.