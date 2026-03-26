Jacobacci:Díaz rechazo el proyecto de asignaciones en el Concejo Deliberante

La concejal Celina Díaz (REDES) expresó su posicionamiento en relación al proyecto de ordenanza sobre la “creación de asignaciones” para las secretarías legislativas y administrativas del Concejo Deliberante, presentado por el concejal Mirko Antehuil y acompañado por sus pares Laurin y Mondillo durante la sesión ordinaria del pasado 18 de marzo.

En este sentido, la edil manifestó su rechazo a la iniciativa, al considerarla “improcedente”, señalando que propone otorgar asignaciones por el “ejercicio efectivo de funciones” a dos secretarios, pese a que dichas tareas ya son inherentes a los cargos que ocupan.

Asimismo, Díaz advirtió que la ordenanza colocaría a estos roles en una situación de privilegio frente a otros trabajadores municipales, quienes deben discutir mejoras salariales en el marco de paritarias. En contraste, cuestionó que el proyecto contemple una actualización automática de las asignaciones cada vez que se incrementa el salario básico.

Por otra parte, reconoció que el Concejo Deliberante cuenta con autonomía para avanzar en este tipo de decisiones y que actualmente existe una mayoría de concejales que podría aprobar la ordenanza. Sin embargo, planteó interrogantes sobre el uso de esa mayoría para generar beneficios dirigidos a un sector específico de la planta política.

Díaz también expresó su malestar por el desarrollo del debate en el recinto, señalando que su postura —acompañada por su voto negativo— no recibió respuestas fundamentadas, sino descalificaciones personales a las que no pudo responder.

Finalmente, lamentó el contexto en el que se dio la discusión, recordando que la sesión tenía como objetivo honrar la lucha de las mujeres y reflexionar sobre un período doloroso de la historia argentina como la última dictadura.

“Debemos cuidar la confianza de los vecinos que nos eligieron para ocupar estos cargos y no permitir que se pierda la fe en la política”, concluyó la concejal.