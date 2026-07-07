Jacobacci presentará la primera muestra de los Talleres Culturales 2026

La Municipalidad de Ingeniero Jacobacci, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, Cultura, Deporte y Culto, invita a la comunidad a participar de la primera muestra anual de los Talleres Culturales 2026.

La actividad se desarrollará el jueves 9 de julio, una vez finalizado el acto oficial por el Día de la Independencia, en el Gimnasio Municipal.

Durante la jornada, los distintos talleres culturales compartirán con el público el trabajo realizado durante el año mediante presentaciones artísticas, números musicales y diversas expresiones que reflejan el aprendizaje y el compromiso de quienes participan en estos espacios.

Desde la Secretaría que conduce Aníbal Rojas destacaron que la propuesta busca visibilizar el desarrollo de los talleres, promover la participación comunitaria y poner en valor el talento de niños, jóvenes y adultos que forman parte de las actividades culturales municipales.

La invitación está abierta a toda la comunidad para acompañar una tarde de arte, música y celebración de la cultura local.