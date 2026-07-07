Los Menucos: La residencia de personas mayores “Lancay Ruca” cumplió 42 años

La residencia “Lancay Ruca” de Los Menucos, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano de Río Negro, cumpló 42 años de acompañamiento, asistencia y atención a los adultos mayores de la localidad. La institución celebró su aniversario junto a autoridades locales y personal, quienes compartieron un almuerzo, charlas y anécdotas con los residentes.

El espacio fue fundado el 24 de junio de 1984 y se encuentra ubicado en la esquina de Buenos Aires y Neuquén donde residen actualmente 11 personas mayores, con un cupo máximo para 12.

Durante su vida cotidiana, las personas mayores además de ser asistidas y cuidadas realizan diversas actividades lúdicas tales como los juegos de naipes entre los que se destacan el truco y la escoba, coordinadas por el personal y responsables de la institución.

El Gobierno de Río Negro continúa así con sus políticas destinadas a la atención y cuidado de personas mayores en situación de vulnerabilidad social con riesgo en su integridad psicofísica y con ausencia de referentes familiares que puedan brindarles los cuidados correspondientes.