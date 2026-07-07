Los Menucos: La residencia de personas mayores “Lancay Ruca” cumplió 42 años

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La residencia “Lancay Ruca” de Los Menucos, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano de Río Negro, cumpló 42 años de acompañamiento, asistencia y atención a los adultos mayores de la localidad. La institución celebró su aniversario junto a autoridades locales y personal, quienes compartieron un almuerzo, charlas y anécdotas con los residentes.

El espacio fue fundado el 24 de junio de 1984 y se encuentra ubicado en la esquina de Buenos Aires y Neuquén donde residen actualmente 11 personas mayores, con un cupo máximo para 12. 

Durante su vida cotidiana, las personas mayores además de ser asistidas y cuidadas realizan diversas actividades lúdicas tales como los juegos de naipes entre los que se destacan el truco y la escoba, coordinadas por el personal y responsables de la institución.

El Gobierno de Río Negro continúa así con sus políticas destinadas a la atención y cuidado de personas mayores en situación de vulnerabilidad social con riesgo en su integridad psicofísica y con ausencia de referentes familiares que puedan brindarles los cuidados correspondientes.

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