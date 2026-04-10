Río Negro y Valcheta avanzan con obras y una agenda de desarrollo

El Gobernador Alberto Weretilneck y la Intendenta de Valcheta, Yamila Direne, repasaron la agenda de trabajo conjunto que Provincia y Municipio llevan adelante, con avances en educación, viviendas y más obra pública para seguir acompañando el desarrollo de la localidad.

En materia de obra pública, se destacó el avance de 2 viviendas que serán entregadas próximamente a personas con discapacidad, junto con el progreso en la construcción de otras 10 casas, que permitirán ampliar la respuesta a la demanda habitacional de la comunidad.

También se repasó la mejora del estadio municipal, donde avanza la colocación de césped, una obra que fortalecerá la infraestructura deportiva y generará mejores condiciones para el desarrollo de actividades comunitarias.

De cara al futuro, uno de los ejes centrales fue la planificación de la obra de cloacas, una mejora clave para que más familias cuenten con un servicio esencial y para acompañar el crecimiento de Valcheta. Además, se analizaron las oportunidades que puede generar para la localidad el avance de la actividad minera en la región.

Durante la reunión, también se repasó el trabajo que el Municipio realiza junto a los equipos directivos de las escuelas, a través de convenios que permiten llevar adelante obras y mejoras definidas por cada institución según sus necesidades.

La reunión ratificó el trabajo articulado entre Provincia y Municipio, con una agenda enfocada en ampliar servicios, sumar infraestructura y consolidar el crecimiento de Valcheta.