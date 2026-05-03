De la pasión a la acción: hinchas de Boca acompañan a la comunidad

En Viedma, un grupo de apasionados hinchas dio origen a la Peña Oficial de Boca Juniors, un espacio de encuentro donde no solo se comparte la emoción por el fútbol, sino que también se impulsan diversas acciones que fortalecen el vínculo con la comunidad.

Se trata de un grupo de personas con ganas de participar activamente en la creación de propuestas que surgen de iniciativas individuales y colectivas, generando un sentido de pertenencia que va más allá de lo deportivo y se construye también desde el compromiso social.

El objetivo de la institución no radica únicamente de acompañar al equipo u organizar viajes a la cancha ya que quienes integran este espacio aportan sus conocimientos, tiempo y habilidades para llevar adelante distintas iniciativas que impactan positivamente en la sociedad.

En ese marco, la institución cumple un importante rol a través de propuestas que van desde colectas de ropa y alimentos, hasta campañas de donación de sangre y la adquisición de kits escolares destinados a niños y niñas, acciones se desarrollan en función de las necesidades detectadas, manteniendo un compromiso constante con el entorno.

Además, la Peña genera espacios de encuentro para sus integrantes, no solo alrededor de los partidos, sino también a través de alternativas como torneos de fútbol, clases de ajedrez y transmisiones por streaming, a los que próximamente se sumarán talleres orientados a la formación y la educación.

Una asociación en regla

Actualmente, la Peña cuenta con su Personería Jurídica, lo que marcó un paso clave en su consolidación institucional. Este proceso implicó organizar su funcionamiento, definir objetivos a largo plazo y promover la participación activa de socios y socias en la toma de decisiones.

Quienes deseen asociarse o conocer más sobre su funcionamiento pueden comunicarse al 2920405196 o bien contactarse por Instagram a @bocaviedmapatagones