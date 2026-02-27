El Municipio acordó con los gremios la actualización salarial de febrero

El Municipio de Jacobacci y los gremios SOYEM, ATE y UPCN alcanzaron un acuerdo salarial en el marco de la reunión paritaria que se reanudó este viernes 27 de febrero, luego del cuarto intermedio acordado previamente en la delegación de la Secretaría de Trabajo de Río Negro.

Las partes llegaron a un entendimiento de forma unánime que establece, para la liquidación de haberes correspondiente al mes de febrero, la aplicación del IPC del 2,9% al salario básico y el otorgamiento de un bono extraordinario por única vez de $120.000, igual para todos los trabajadores. Además, se acordó la actualización del valor de la hora de los jornaleros, que pasa a ser de $4.000.

El acuerdo quedó formalmente asentado en el acta correspondiente, la cual fue leída y firmada por los representantes del Poder Ejecutivo Municipal y de los gremios.

Desde el Municipio agradecieron a la delegación de la Secretaría de Trabajo de Río Negro por brindar permanentemente el espacio institucional que permite el diálogo entre el Ejecutivo Municipal y las organizaciones gremiales.