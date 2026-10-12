Jacobacci: más de 70 mujeres participaron de la corrida “Octubre Rosa”

A pesar de la lluvia, la comunidad se sumó a una jornada deportiva y de concientización para destacar la importancia de la prevención y los controles médicos oportunos en la lucha contra el cáncer de mama.

Jacobacci vivió una emotiva jornada con la realización de la corrida atlética “Octubre Rosa”, que reunió a más de 70 mujeres en una iniciativa destinada a promover la prevención del cáncer de mama.

Ni la lluvia logró detener las ganas de participar, compartir y acompañar esta propuesta, que combinó actividad física, encuentro comunitario y un mensaje fundamental sobre el cuidado de la salud.

La convocatoria permitió visibilizar la importancia de generar conciencia sobre el cáncer de mama y recordar que la prevención y los controles médicos a tiempo son herramientas fundamentales para el cuidado de la salud.

Desde la organización agradecieron a cada una de las personas que se sumaron a la actividad y acompañaron esta iniciativa de concientización.

Bajo el lema “Tomate a pecho la vida”, la corrida dejó un mensaje claro para toda la comunidad: más conciencia, más prevención y más salud.

La lluvia no frenó el compromiso de Jacobacci con la prevención y el cuidado de la vida.