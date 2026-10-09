Ñorquinco realizará una semana de concientización sobre el cáncer de mama

Del 19 al 23 de octubre se desarrollarán actividades de prevención, concientización y encuentro destinadas a mujeres de Ñorquinco y parajes aledaños. El cierre será con un gran bingo para las madres, que contará con importantes premios.

La Municipalidad de Ñorquinco, junto al Concejo Deliberante y el HAPÑ, invita a las mujeres de la localidad y de los parajes cercanos a participar de las actividades organizadas en el marco del Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama.

La propuesta se llevará adelante del 19 al 23 de octubre, con una semana dedicada a promover la prevención, generar espacios de encuentro y acompañar a las mujeres de la comunidad a través de distintas actividades pensadas especialmente para ellas.

La iniciativa busca reforzar la importancia de la concientización sobre el cáncer de mama y propiciar espacios de participación e intercambio entre vecinas de la localidad y de las zonas rurales cercanas.

Un cierre con encuentro y premios

Como cierre de las actividades, se realizará un gran bingo exclusivo para las madres, que contará con importantes premios y permitirá compartir una jornada recreativa y de encuentro comunitario.

Desde las instituciones organizadoras convocaron a las mujeres de Ñorquinco y los parajes aledaños a sumarse a esta propuesta, que combina prevención, acompañamiento y participación comunitaria.