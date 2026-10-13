Relatos de Potrero: Las historias del fútbol rionegrino ya tiene su libro

Se presento Relatos de Potrero, Primer Tiempo en la Feria del Libro de Cipolletti, una publicación de la Secretaría de Cultura de Río Negro, editada por el Fondo Editorial Rionegrino (FER).

La obra reúne las voces de 32 escritores y escritoras rionegrinos, que recuperan recuerdos, vivencias y pasiones alrededor de una pelota, con un homenaje a Osvaldo Soriano como punto de partida.

La presentación estuvo a cargo de Juan Pablo Montelpare, director de Arte y Comunidad, y contó con la presencia de Martín Fraile, secretario de Cultura, y de autores que forman parte de esta antología: Oscar Antonio Villar, Nazareno Pierucci, Gino Avoledo, Carlos Herrera San Martín, Fausto Casanova y Jorge Pablo Rebolledo.

Porque en cada potrero hay una historia, un recuerdo y una pasión compartida. Hoy, esas voces se encuentran en un libro que celebra el fútbol, la literatura y la identidad rionegrina.