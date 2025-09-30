Jacobacci: La Escuela 134 celebró un nuevo aniversario

La comunidad educativa de la Escuela 134 celebró un nuevo aniversario, cumplido el pasado 16 de septiembre. El intendente José Mellado, ex alumno de la institución, participó del festejo encabezado por el Director Jandry Cuevas y la vicedirectora Landra González; donde fue agasajada la ex alumna Nélida Geldres, quien asistió al tercer grado cuando la institución estaba radicada en el Paraje Anecón Chico.

Agradecimientos a los ex trabajadores y colaboradores de la Escuela, a la ex docente Maria Argentina Mundillo; las muestras artísticas de los alumnos, el descubrimiento de la placa conmemorativa, y un gran concurso de tortas elaboradas por las familias, fueron parte de una jornada de alegria en el SUM de la Escuela 134.

“Cada vez que visito esta escuela es para mi muy movilizante, por que parte de mi historia está en esta institución. Y como en aquella época, hoy sigo viendo la misma participación de las familias, y el entusiasmo y pasión de docentes, auxiliares y alumnos, y los felicito y les pido que sigamos festejando cada cumpleaños, sin importar que sea número redondo, todos los cumpleaños deben celebrarse por que siempre hay algo nuevo que compartir” expresó el intendente Mellado.

También asistieron a la celebración el presidente del Concejo Deliberante Mirko Antehuil; el coordinador del Consejo Escolar Zona Sur I Juan José Moreno, la Supervidora de Nivel Primario Teresita Cabana; las secretarias de Gobierno, Karina Perdomo; Hacienda, Idelma Catrin; Desarrollo Humano, Alejandra Andrade; la coordinadora de Convenios Escolares, Marcela Quisle; el referente municipal de Pueblos Originarios Amadeo Prafil; la referente municipal de Culto, pastora Deborah Rojas; y el Jefe del Cuartel de Bomberos “Carmelo Mansilla” Oscar Armengol.