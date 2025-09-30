Pilcaniyeu Regionales

Seguridad Vial de Jacobacci brindó nuevamente atención en Pilcaniyeu

Ricardo Manrique 3 horas ago

Personal de Seguridad Vial de Ingeniero Jacobacci volvió a prestar servicios en la localidad de Pilcaniyeu, facilitando la renovación de licencias de conducir y tomando los exámenes prácticos a quienes tramitan su licencia por primera vez, tras haber aprobado previamente el examen teórico.

La intendenta de Pilcaniyeu, Daniela Cornejo, expresó su agradecimiento y destacó la importancia de la colaboración entre ambos municipios, así como el compromiso del personal de Seguridad Vial, que con su labor garantiza el desarrollo ordenado y eficiente de la jornada, acercando este servicio esencial a la comunidad.

