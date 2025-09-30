Com. Fomento Cona Niyeu Regionales

Jornada teórico–práctica sobre manejo sanitario en Cona Niyeu

Ricardo Manrique 2 horas ago

on amplia participación de productores de la zona, se desarrolló en Cona Niyeu una jornada teórico–práctica sobre manejo sanitario en ovinos, bovinos, caprinos y equinos, que se extendió durante todo el día.

La actividad fue coordinada por la Ing. Agr. Miriam López y contó con la participación de la Méd. Vet. Verónica Herrmann (Programa Ganadero), Federico Guevara (Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo – Subsecretaría de Ganadería), el referente del área de Marcas y Señales Raúl Vázquez, la representante de SENASA Maira Guentelaf y el Comisionado de Fomento de Cona Niyeu, Fidel Pasos.

Durante la parte teórica, los técnicos brindaron información clave:

  • La veterinaria Herrmann expuso sobre sanidad animal en ovinos, bovinos, caprinos y equinos.
  • Desde SENASA, Maira Guentelaf informó sobre las nuevas normativas para productores bovinos.
  • El área de Marcas y Señales explicó los trámites de renovación y generación de nuevas marcas y señales.
  • Federico Guevara presentó las líneas de financiamiento disponibles para el sector productivo.
  • La Ing. Miriam López compartió detalles sobre las posibilidades de financiamiento a través del Ente de la Región Sur.

Tras compartir un almuerzo en la Comisión de Fomento, la jornada continuó con las prácticas en terreno:

  • En el campo de José Huenchul se trabajó con bovinos, realizando tratamiento sanitario, control de saguaypé, aplicación de vitaminas y minerales, dosificación y preparación de tratamientos, además de observar infraestructura adecuada para el manejo.
  • En el establecimiento de Blanca Giménez y Gabriel Ñanco, se trabajó con ovejas y cabras, con actividades de tratamiento sanitario, revisación de carneros y selección genética en caprinos.

En total participaron alrededor de 30 productores, quienes valoraron la capacitación, el intercambio de experiencias y la articulación de distintas instituciones para fortalecer la producción local.

Next Post

Ñorquincó Regionales

Ñorquinco participó en jornadas de trabajo con la Cooperativa de Río Chico

mar Sep 30 , 2025
Durante los días martes 23 y miércoles 24 de septiembre, el intendente de Ñorquinco, Miguel Cuminao, junto a personal municipal, participaron en la Cooperativa de Río Chico, donde se desarrollaron dos instancias de trabajo orientadas al cuidado del cuerpo en la esquila, la nutrición y el fortalecimiento de los derechos […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

septiembre 2025
L M X J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias