Noticia del día Pilcaniyeu Regionales

Pilcaniyeu: Llevaban 220 kilos de carne y fueron detenidos por la Brigada Rural

Ricardo Manrique 11 horas ago

Durante un operativo de control vehicular en la Ruta Nacional 40, a pocos kilómetros del cruce con la RN 23, personal policial detuvo la marcha de un automóvil que transportaba en su interior una importante cantidad de carne faenada sin documentación ni condiciones sanitarias adecuadas. El procedimiento culminó con el decomiso y su posterior destrucción en el vertedero municipal de Pilcaniyeu, como ordenan las leyes vigentes.

El hecho ocurrió ayer cuando efectivos de la Brigada Rural de Bariloche realizaban tareas de identificación de personas y vehículos en un tramo estratégico de la ruta. Al detener un Ford Ka, los uniformados solicitaron a los ocupantes que exhibieran el interior del vehículo. La inspección reveló una escena inesperada: en el asiento trasero se encontraba una vaca faenada y depostada, dividido en partes como cogote, costeletero, paletas, costillares y cuartos, con un peso total aproximado de 220 kilos.

Ante la consulta sobre el origen de la carne, el conductor manifestó haberla adquirido a un tercero, sin poder acreditar la propiedad ni presentar certificado sanitario. Además, el vehículo no contaba con habilitación para el transporte de alimentos, lo que motivó la intervención inmediata de los efectivos en base a la Ley Provincial 2534, que regula la faena y comercialización de productos cárnicos.

Una vez finalizado el procedimiento se procedió a la destrucción de la carne decomisada en el vertedero municipal de Pilcaniyeu. La acción fue documentada mediante acta oficial y contó con la presencia de testigos de Comallo y Pilcaniyeu, quienes certificaron el cumplimiento de las medidas sanitarias y legales.

Este tipo de controles refuerzan el compromiso de la fuerza con la salud pública y la seguridad alimentaria, evitando que productos sin trazabilidad lleguen a la comunidad.

Next Post

Jacobacci Noticia del día Regionales

Jacobacci incorporó nuevos vehículos adquiridos mediante leasing del Banco Patagonia

vie Nov 14 , 2025
El Municipio de Ingeniero Jacobacci recibió los vehículos adquiridos a través del sistema de leasing del Banco Patagonia, una gestión realizada con el acompañamiento del Gobierno de Río Negro. Se trata de un utilitario, una combi y un camión con caja volcadora, unidades que permitirán mejorar y ampliar los servicios […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

noviembre 2025
L M X J V S D
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias