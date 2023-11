Día del empleado municipal: la historia de don Norberto “Vasco” Rodríguez

Fue chofer y además de regar las calles de Jacobacci, también se ocupó de ir a apagar incendios, de llevar agua al hospital, a la comisaría y toda institución que necesitara.

“El vasquito” Rodriguez fue empleado de la municipalidad de Jacobacci. Fue el chofer del camión regador, un Dodge ’71.

El 8 de noviembre se celebra a las personas que trabajan en los municipios, dado que un día como este, pero de 1959 se constituyó la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina (Coema). Es la organización sindical que agrupa a todas las Federaciones de Trabajadores Municipales de las provincias argentinas y que aún sigue vigente.

Tuvo su origen durante la presidencia de Arturo Frodizi y fue impulsada por las 62 Organizaciones, una agrupación de sindicatos que seguía la rama gremial del peronismo en ese entonces. La creación de la Coema era organizar y unificar a todas las federaciones, sindicatos y uniones municipales de la Argentina para defender los derechos de sus empleados.

Hoy en la mayoría de los municipios se celebra el día y en muchos es un día no laborable.

Norberto Rodríguez, alias el vasquito, fue empleado de la municipalidad de Jacobacci. Cumplió funciones de chofer durante más de 35 años en las gestiones de cinco intendentes.

«Lo hacía con amor porque era la fuente de trabajo que me daba de comer a mi y a mi familia», afirma el vasquito.

Recuerda que ingresó a trabajar al municipio en la gestión de Edgardo Buyayisqui, «era un tiempo difícil, no había medio, no había material, no había cosas como para trabajar y bueno… no se si llegábamos a 40 empleados en esos años y bueno, cada cual cumplía su función como debería ser todo con respeto y con ordenamiento de superioridad», relata «el vasquito».

Su función inicial fue ser el chofer del camión regador que «era un Dodge ’71, imagínese, hoy estamos en el 23», señala. Y agrega, «era el camión que apagaba los incendios porque no había cuartel de bomberos como hay. Por eso hay que rescatar las gestiones, sea de quien venga. Hay que respetar y rescatar las gestiones de cada personas que gestiona cosas para su pueblo. Cuando estaba Edgardo Buyayisqui el me dice -«mirá vas a tener que cumplir tres o cuatro funciones con ese camión».

