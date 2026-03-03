Jacobacci: El municipio abre licitación para pavimentar el cruce ferroviario

El Municipio de Ingeniero Jacobacci, a través de la Secretaría de Hacienda a cargo de Idelma Catrín, informó que se encuentra abierta la Licitación Pública N.º 04/2026, destinada a la pavimentación del cruce del ferrocarril sobre calle Fray Luis Beltrán.

La recepción de ofertas se realizará hasta el 11 de marzo a las 10:00, en Mesa de Entrada del Municipio. En tanto, la apertura de sobres tendrá lugar el 12 de marzo de 2026 a las 14:00, en el Salón de Jefes Comunales.

Los pliegos pueden adquirirse por un valor de $100.000 en la Oficina de Recaudaciones del Municipio, de lunes a viernes, en el horario de 9:00 a 13:00.

Si querés, también puedo prepararte una versión más breve o un título alternativo para la web o redes sociales.