Río Negro proyecta una obra de gas para 45 nuevas familias de Pilcaniyeu

El Gobierno Provincial envió a la Legislatura cinco proyectos de obras de gas que beneficiarán a vecinos de Allen, El Bolsón, Chichinales y Pilcaniyeu. Enmarcada en el Plan Gas Rionegrino, esta iniciativa destina las regalías hidrocarburíferas a obras esenciales que le cambian la vida a la gente, dejando atrás el uso de la leña y la garrafa.

Con una inversión proyectada de más de $1.390 millones, esta iniciativa permitirá que 501 familias rionegrinas accedan a un servicio fundamental para mejorar su calidad de vida y hacer frente a las bajas temperaturas.

Estas obras se enmarcan en el exitoso “Plan Gas Rionegrino”, una política de Estado que demuestra cómo la provincia defiende sus recursos y los reinvierte en su gente. En el marco del Plan de Obras 2023-2027, ya se ejecutaron 35 obras de gas en distintos puntos del territorio, de las cuales resultaron beneficiarias 5.876 familias.

Las cinco obras al detalle

El paquete de proyectos que ingresó al parlamento rionegrino para su tratamiento y aprobación contempla intervenciones estratégicas en cuatro localidades:

Chichinales: ampliación en el Barrio Otto Krause, que beneficiará a 210 familias (Inversión: $489.580.868).

El Bolsón: red de gas en Barrio Luján Ruta 40 Norte (Etapa 2), alcanzando a 80 hogares (Inversión: $473.343.250).

Allen (dos obras): ampliación en Barrio Bagliani para 112 familias ($147.102.886) y en la zona de Guerrico para 54 hogares ($231.567.374).

Pilcaniyeu: ampliación de la red local, llevando el servicio a 45 nuevas familias (Inversión $55.582.146).

Desde el Ministerio de Obras y Servicios Públicos ya se trabaja en la planificación técnica de cada uno de estos proyectos. El objetivo de la gestión es que, una vez sancionadas las leyes correspondientes en la Legislatura, se pueda iniciar rápidamente el trámite licitatorio para que avancen cada uno de estos proyectos en cada comuna.