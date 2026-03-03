Maquinchao: Pérez se reunió con directivos de las instituciones educativas

La intendenta de Maquinchao, Silvana Pérez, junto al equipo del Área de Convenios Escolares encabezado por Mayco Huentenao, mantuvo un importante encuentro con directivos de las instituciones educativas de la localidad.

Previo al comienzo de las clases, se reunieron para coordinar los trabajos necesarios en cada institución, organizando tareas vinculadas a comedores escolares, provisión de insumos de limpieza y mantenimiento general, con el objetivo de garantizar un inicio del ciclo lectivo en óptimas condiciones.

El encuentro se desarrolló como un espacio de diálogo muy positivo, que refuerza el compromiso de trabajo conjunto por la educación de la comunidad.

Desde el Municipio, además, se les deseó a todos los estudiantes que comienzan esta nueva etapa un año lleno de aprendizajes, desafíos superados y grandes logros.

Asimismo, se agradeció a los directivos y referentes por su compromiso, apoyo y disposición para trabajar de manera articulada.