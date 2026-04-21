Jacobacci abrió licitación para la compra de indumentaria y elementos de protección

El Municipio de Ingeniero Jacobacci, a través de la Secretaría de Gobierno y Hacienda a cargo de Idelma Catrín, informó que se encuentra abierta la Licitación Privada N.º 01/2026 destinada a la adquisición de indumentaria y elementos de protección personal para el personal municipal.

La apertura de sobres se realizará el próximo 27 de abril de 2026 a las 14:00 horas en el Salón de Jefes Comunales.

El presupuesto oficial asciende a $22.055.402, y los pliegos de bases y condiciones pueden adquirirse por un valor de $20.000 en la Oficina de Recaudaciones del Municipio, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

Para consultas, los interesados pueden comunicarse al 2944-136383 o escribir al correo electrónico hacienda@municipalidadjacobacci.com.ar.