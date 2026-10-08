IPROSS amplió el presupuesto para cuidados y acompañamiento domiciliario

IPROSS incrementó un 25,68% las ayudas económicas destinadas a afiliados que requieren cuidadores, acompañantes terapéuticos o asistencia de enfermería en sus domicilios. La actualización se aplicará de manera escalonada durante septiembre, octubre y noviembre y alcanza actualmente a más de 375 afiliados.

El incremento alcanza a más de 160 afiliados que cuentan con cuidadores, 180 con acompañantes terapéuticos y 35 con asistencia de enfermería, como parte de la ayuda económica que brinda la obra social provincial para afrontar los costos de atención y acompañamiento en el hogar.

Cabe destacar que las personas que realizan estas tareas no tienen relación laboral con el IPROSS, sino que son contratadas directamente por el afiliado o su familia. En estos casos, la obra social aporta una ayuda económica destinada a aliviar ese costo.

La actualización de los valores se acordó luego de una mesa de negociación con la agrupación CUIDO, donde se definió el porcentaje de aumento y su aplicación escalonada.

Con esta medida, el IPROSS actualiza el apoyo económico destinado a las familias que sostienen el cuidado y acompañamiento de sus seres queridos en el hogar.