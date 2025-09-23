Jacobacci: Destacada participación en torneo internacional de artes marciales

La Coordinación Municipal de Deportes felicita a los alumnos de la Escuela Municipal de Artes Marciales Dao Wu – sede Ingeniero Jacobacci, por su destacada participación en el Torneo Internacional realizado en la ciudad de San Carlos de Bariloche.

Los representantes locales obtuvieron importantes resultados:

-Bruno Guajardo: Campeón en Formas con armas y 3° puesto en Combate.

-Valentín Namucurá: Campeón en Formas manos vacías y 2° puesto en Combate.

-Franco Guajardo: 2° puesto en Formas con armas y 3° puesto en Combate.

– Brayan Manuel: 3° puesto en Combate.

Estos logros reflejan el compromiso, el esfuerzo y la dedicación de los alumnos, instructores y familias que acompañan el crecimiento de la disciplina en nuestra localidad.