Jacobacci Regionales

Jacobacci: Destacada participación en torneo internacional de artes marciales

Ricardo Manrique 9 horas ago

La Coordinación Municipal de Deportes felicita a los alumnos de la Escuela Municipal de Artes Marciales Dao Wu – sede Ingeniero Jacobacci, por su destacada participación en el Torneo Internacional realizado en la ciudad de San Carlos de Bariloche.

Los representantes locales obtuvieron importantes resultados:

-Bruno Guajardo: Campeón en Formas con armas y 3° puesto en Combate.

-Valentín Namucurá: Campeón en Formas manos vacías y 2° puesto en Combate.

-Franco Guajardo: 2° puesto en Formas con armas y 3° puesto en Combate.

– Brayan Manuel: 3° puesto en Combate.

Estos logros reflejan el compromiso, el esfuerzo y la dedicación de los alumnos, instructores y familias que acompañan el crecimiento de la disciplina en nuestra localidad.

Next Post

Los Menucos Regionales

Los Menucos: productores participaron de una charla sobre pastoreo

mar Sep 23 , 2025
El pasado 19 de septiembre, la Sociedad Rural de Los Menucos fue sede de una jornada de capacitación organizada por Ovis 21, INTA y Nodo Simbiosis, centrada en Planificación de Pastoreo y Mercados de Carbono. La propuesta reunió a varios productores locales que participaron activamente, generando un intercambio enriquecedor de […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

septiembre 2025
L M X J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias