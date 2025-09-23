Los Menucos: productores participaron de una charla sobre pastoreo

El pasado 19 de septiembre, la Sociedad Rural de Los Menucos fue sede de una jornada de capacitación organizada por Ovis 21, INTA y Nodo Simbiosis, centrada en Planificación de Pastoreo y Mercados de Carbono.

La propuesta reunió a varios productores locales que participaron activamente, generando un intercambio enriquecedor de experiencias y opiniones sobre una práctica novedosa en la región, con importantes beneficios para el manejo sustentable de los campos.

Este encuentro constituye un paso clave hacia la incorporación de nuevas herramientas que apuntan a sumar oportunidades productivas y cuidar los pastizales de la zona.