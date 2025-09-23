Ramos Mexia: Ronda sanitaria y prevención para la comunidad rural

El pasado viernes, integrantes de los servicios de Atención Primaria de la Salud (APS) de Ramos Mexía, junto a los equipos de enfermería y odontología, llevaron adelante una ronda sanitaria en Caita Co.

Durante la jornada se desarrollaron distintas acciones orientadas a la prevención y el cuidado de la salud:

Controles de rutina para la detección temprana de riesgos cardiometabólicos.

para la detección temprana de riesgos cardiometabólicos. Atención en salud bucal , con foco en la prevención de enfermedades bucodentales.

, con foco en la prevención de enfermedades bucodentales. Entrega de medicamentos , asegurando la continuidad de tratamientos crónicos y esenciales.

, asegurando la continuidad de tratamientos crónicos y esenciales. Desparasitación, una medida clave para prevenir enfermedades zoonóticas.

El objetivo central de estas rondas es acercar la atención primaria a la población rural, garantizando el acceso a controles preventivos y tratamientos básicos. De esta manera, se busca mejorar la calidad de vida y el bienestar general de la comunidad.