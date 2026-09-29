Weretilneck anunció la primera operación de FOGARÍO en el mercado de capitales

El Fondo de Garantías de Río Negro -FOGARÍO- amplió su alcance y ahora puede avalar operaciones de pymes en el mercado de capitales. Esta semana concretó su primera operación con tres cheques de pago diferido de una empresa de San Antonio Oeste.

FOGARÍO incorporó una nueva herramienta para facilitar el financiamiento de las pymes provinciales: ahora puede otorgar avales para operaciones en el mercado de capitales, además de las garantías que ya ofrece para acceder a créditos del sistema bancario.

La nueva alternativa permite que las empresas rionegrinas puedan utilizar, con el respaldo de FOGARÍO, instrumentos como cheques de pago diferido, pagarés bursátiles, obligaciones negociables y facturas de crédito electrónicas, ampliando las opciones disponibles para financiar capital de trabajo e inversiones.

Es una oportunidad para las empresas que necesitan financiar capital de trabajo con las tasas más bajas del mercado.

La primera operación ya se concretó en San Antonio Oeste

Esta semana, se concretó el primer aval en el mercado de capitales, respaldando tres cheques de pago diferido de Azul Pesquera, una pyme de San Antonio Oeste.

Con el aval de FOGARÍO, la empresa pudo negociar esos cheques en el mercado de capitales y obtener el financiamiento en un plazo de 48 horas.

En términos simples, un cheque de pago diferido permite a una empresa recibir hoy el dinero de un cheque que tiene fecha de cobro futura. El aval de FOGARÍO facilita el acceso de la pyme a esta alternativa de financiamiento y brinda con acompañamiento durante el proceso de operación.