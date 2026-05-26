Río Negro fortalece la llegada de gas a comisiones de fomento

El Gobierno Provincial presentó ante comisionados de fomento los avances de Energía en tu Hogar Gas, con el objetivo de optimizar la logística y garantizar una respuesta ágil en cada territorio, para que las familias cuenten con acceso al gas durante todo el año.

La exposición se desarrolló este jueves en el marco de la primera jornada provincial de comisiones de fomento, encabezada por el Gobernador Alberto Weretilneck, donde la Provincia presentó el funcionamiento de programas clave destinados a acompañar a las familias que viven en parajes y zonas alejadas de las redes de gas natural.

Durante el encuentro, la responsable del programa, Joela Leuenberger, detalló la planificación anual, el balance del operativo 2025 y los lineamientos de trabajo para 2026, con foco en mejorar la logística, fortalecer la comunicación con las comisiones de fomento y llegar en tiempo y forma a cada hogar.

“Este encuentro con comisionados es muy bueno para mostrar la planificación, todo lo que se trabaja en el año, cómo fue el 2025 y cómo se viene el 2026”, señaló Leuenberger tras su presentación.

Un Estado presente en todo el territorio

Energía en tu Hogar Gas garantiza asistencia a familias, instituciones públicas, escuelas rurales, hospitales y espacios comunitarios que no cuentan con acceso a la red troncal de gas. La política incluye la distribución gratuita de garrafas, la recarga de garrafones y el abastecimiento de GLP durante todo el año.

Según la presentación expuesta en Viedma, el programa alcanza a 8.173 familias beneficiadas, cuenta con 3.244 instalaciones GLP, prevé 62.952 garrafas a distribuir y representó el año pasado una inversión total de $10.859 millones.

La Provincia sostiene este esquema en la Región Sur, parte de la Zona Atlántica, Bariloche y la Zona Andina, mediante un trabajo articulado entre la Secretaría de Energía y Ambiente, municipios y comisiones de fomento.

“Todos los años se trabaja arduo por las condiciones climáticas y, en el invierno, llegar con las recargas de garrafones que tenemos en diferentes comisiones de fomento y parajes, que superan los 38, es un desafío grande”, explicó Leuenberger.