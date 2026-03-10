Jacobacci avanza en nuevas propuestas de Formación

El intendente de Ingeniero Jacobacci, José Mellado, recibió en su despacho a la coordinadora del Centro de Formación Profesional de la Universidad Nacional de Río Negro sede Jacobacci, Celina Díaz; a la delegada local de la Secretaría de Trabajo de Río Negro, Yaura Abi Saad; al subdelegado del mismo organismo, Vicente Giménez; y a la responsable de la Oficina Municipal de Capacitación y Empleo, Marisa Pérez.

El encuentro tuvo como objetivo avanzar en nuevas propuestas formativas destinadas a la comunidad de Ingeniero Jacobacci.

Durante la reunión se dialogó sobre la posibilidad de acercar nuevas capacitaciones a la localidad, en articulación con el INEP, la Secretaría de Trabajo de Río Negro, la Oficina Municipal de Capacitación y Empleo y la Universidad Nacional de Río Negro.

Cabe señalar que previamente se había realizado una primera reunión de trabajo de manera virtual, a través de la plataforma Meet, dando continuidad a esta agenda de articulación institucional que busca ampliar la oferta de formación y generar más oportunidades de capacitación para los vecinos y vecinas de la localidad.