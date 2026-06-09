Ñorquinco: Cinco familias ya cuentan con acceso al gas natural

El pasado miércoles se concretó la habilitación del servicio de gas natural para cinco familias de Ñorquincó, un avance que representa una mejora significativa en la infraestructura local y en la calidad de vida de los vecinos y vecinas beneficiados.

Con estas nuevas conexiones, ya son ocho las familias que accedieron al servicio de gas natural en lo que va del año, gracias a una inversión realizada con recursos municipales.

El intendente Miguel Cuminao destacó el esfuerzo realizado por el Municipio para continuar ampliando el acceso a este servicio esencial, remarcando la importancia de destinar fondos propios a obras que impactan directamente en el bienestar de la comunidad.

La incorporación del gas natural brinda mayor comodidad, seguridad y eficiencia energética en los hogares, especialmente durante la temporada invernal, mejorando las condiciones de vida de las familias beneficiadas.

Desde la Municipalidad reafirmaron su compromiso de seguir impulsando acciones y gestiones que permitan fortalecer la infraestructura local y garantizar que más vecinos puedan acceder a servicios básicos fundamentales para su desarrollo y bienestar.