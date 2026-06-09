Ñorquinco: Cinco familias ya cuentan con acceso al gas natural

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El pasado miércoles se concretó la habilitación del servicio de gas natural para cinco familias de Ñorquincó, un avance que representa una mejora significativa en la infraestructura local y en la calidad de vida de los vecinos y vecinas beneficiados.

Con estas nuevas conexiones, ya son ocho las familias que accedieron al servicio de gas natural en lo que va del año, gracias a una inversión realizada con recursos municipales.

El intendente Miguel Cuminao destacó el esfuerzo realizado por el Municipio para continuar ampliando el acceso a este servicio esencial, remarcando la importancia de destinar fondos propios a obras que impactan directamente en el bienestar de la comunidad.

La incorporación del gas natural brinda mayor comodidad, seguridad y eficiencia energética en los hogares, especialmente durante la temporada invernal, mejorando las condiciones de vida de las familias beneficiadas.

Desde la Municipalidad reafirmaron su compromiso de seguir impulsando acciones y gestiones que permitan fortalecer la infraestructura local y garantizar que más vecinos puedan acceder a servicios básicos fundamentales para su desarrollo y bienestar.

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