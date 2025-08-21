Jacobacci Regionales

Jacobacci avanza con la extensión de la red cloacal en el barrio FONAVI

Ricardo Manrique 11 horas ago

El Municipio de Ingeniero Jacobacci dio inicio a la obra de extensión de la red de desagües cloacales en el barrio FONAVI, una obra fundamental que será financiada por el Gobierno de Río Negro.

Con esta nueva infraestructura se busca mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas, garantizando un servicio esencial para el crecimiento ordenado de la ciudad.

El intendente José Mellado destacó la importancia de este avance:

“Sumamos más infraestructura, más servicios y más calidad de vida para los jacobaccinos. Este proyecto es posible gracias al trabajo articulado entre nuestra Cooperativa de Agua de Jacobacci, el municipio y el gobierno provincial en beneficio de toda la comunidad”.

La obra refleja el compromiso de seguir construyendo un Jacobacci con más oportunidades y mejores condiciones de vida para todos.

