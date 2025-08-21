Comallo lanzó la 6° temporada del Programa Municipal “Mi Huerta”

El Municipio de Comallo puso en marcha la sexta edición del Programa Municipal “Mi Huerta”, que desde el año 2020 lleva adelante la Secretaría de Producción Municipal junto a un equipo de técnicas especializadas.

Este programa ha permitido que numerosas familias comallecenses produzcan hortalizas de calidad, orgánicas y saludables, destinadas tanto al consumo propio como a la venta de excedentes.

Actualmente, más de 90 familias forman parte de esta iniciativa, fortaleciendo la soberanía alimentaria en la localidad, conformando grupos de producción conjunta, intercambiando saberes y construyendo redes de colaboración que integran a distintos sectores sociales del pueblo.

Desde el municipio se destacó la importancia de continuar consolidando este espacio que no solo promueve la producción local y el autoabastecimiento, sino que también refuerza el trabajo comunitario y el desarrollo sostenible.