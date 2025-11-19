Jacobacci Noticia del día Regionales

Jacobacci: avanzan las obras de ampliación red cloacal y captación de agua

Ricardo Manrique 19 horas ago

El Gobierno de Río Negro continúa fortaleciendo los servicios de agua y saneamiento en toda la provincia. En Ingeniero Jacobacci, avanzan dos obras fundamentales que ampliarán la red cloacal y mejorarán la captación de agua, beneficiando a cientos de familias.

Ampliación de la red cloacal en el barrio Matadero – Fonavi

La obra contempla la ejecución de una ampliación de redes cloacales, completando la cobertura total del servicio para las viviendas del barrios.

De esta manera, 54 familias se verán beneficiadas directamente, mientras que se dejarán preparadas las conexiones para futuras viviendas en las manzanas loteadas hacia el este. Los trabajos, ejecutados por BRB SRL, alcanzan un 30% de avance.

Esta ampliación permitirá mejorar la calidad de vida, garantizar un sistema más seguro y acompañar el crecimiento urbano del sector.

Nueva captación de aguas de manantiales para fortalecer el abastecimiento

La segunda obra en ejecución busca incrementar el suministro de agua cruda a la ciudad mediante un sistema de captación desde la vertiente vivero municipal y la vertiente Simoniato.

Los trabajos beneficiarán a 450 familias y permitirán contar con un mayor caudal de abastecimiento, mejorando la seguridad hídrica de la localidad.

La obra, ejecutada por SYLPA SRL, presentan un 25% de avance. Esta intervención es importante para garantizar un servicio más estable, especialmente en períodos de mayor demanda.

Saneamiento, agua y desarrollo para Jacobacci

Ambas obras forman parte del compromiso provincial de mejorar la infraestructura sanitaria, acompañar el crecimiento de la ciudad y asegurar servicios de agua y saneamiento más eficientes y confiables para las familias de Jacobacci.

Next Post

Provincia

Reparan la Ruta 151, tras las acciones judiciales de la Provincia

mié Nov 19 , 2025
Los amparos colectivos impulsados por el Gobernador Alberto Weretilneck, que llevaron a la sentencia firme por la Ruta Nacional 40 y al fallo favorable en primera instancia por la 151, derivaron en el primer movimiento concreto: Vialidad Nacional comenzó con las reparaciones en la Ruta 151, tras años de abandono. […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

noviembre 2025
L M X J V S D
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias