Jacobacci: avanzan las obras de ampliación red cloacal y captación de agua

El Gobierno de Río Negro continúa fortaleciendo los servicios de agua y saneamiento en toda la provincia. En Ingeniero Jacobacci, avanzan dos obras fundamentales que ampliarán la red cloacal y mejorarán la captación de agua, beneficiando a cientos de familias.

Ampliación de la red cloacal en el barrio Matadero – Fonavi

La obra contempla la ejecución de una ampliación de redes cloacales, completando la cobertura total del servicio para las viviendas del barrios.

De esta manera, 54 familias se verán beneficiadas directamente, mientras que se dejarán preparadas las conexiones para futuras viviendas en las manzanas loteadas hacia el este. Los trabajos, ejecutados por BRB SRL, alcanzan un 30% de avance.

Esta ampliación permitirá mejorar la calidad de vida, garantizar un sistema más seguro y acompañar el crecimiento urbano del sector.

Nueva captación de aguas de manantiales para fortalecer el abastecimiento

La segunda obra en ejecución busca incrementar el suministro de agua cruda a la ciudad mediante un sistema de captación desde la vertiente vivero municipal y la vertiente Simoniato.

Los trabajos beneficiarán a 450 familias y permitirán contar con un mayor caudal de abastecimiento, mejorando la seguridad hídrica de la localidad.

La obra, ejecutada por SYLPA SRL, presentan un 25% de avance. Esta intervención es importante para garantizar un servicio más estable, especialmente en períodos de mayor demanda.

Saneamiento, agua y desarrollo para Jacobacci

Ambas obras forman parte del compromiso provincial de mejorar la infraestructura sanitaria, acompañar el crecimiento de la ciudad y asegurar servicios de agua y saneamiento más eficientes y confiables para las familias de Jacobacci.