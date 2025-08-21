Pilcaniyeu: Se viene la 3° edición de la “Copa Pilca 2025”

El sábado 13 de septiembre dará inicio la tercera edición del torneo de futsal “Copa Pilca” 2025, un evento deportivo que ya se ha convertido en un clásico para la comunidad.

Este año la competencia llega con novedades: se incorpora la categoría Máster +50, con cupos limitados, y además los más pequeños de la categoría Sub 6 tendrán la oportunidad de participar en partidos amistosos, generando un verdadero clima de fiesta futbolera.

Las inscripciones quedan abiertas a partir de hoy y se recibirán hasta el 8 de septiembre. El torneo se disputará únicamente durante los fines de semana.

Categorías habilitadas

Sub 12 (Masculino)

Sub 15 (Masculino)

Sub 18 (Femenino y Masculino)

Mujeres Libres

Hombres Libres

Veteranos (+35)

Máster (+50) – Cupos limitados

Costo de inscripción

💲 $80.000 por equipo

Premios

🏆 Todo lo recaudado en cada categoría será destinado a los premios del 1°, 2° y 3° puesto.

🥅 Además, se entregarán reconocimientos individuales a la valla menos vencida y al goleador/a del torneo.

La Copa Pilca 2025 promete nuevamente reunir a la familia futbolera de la región en jornadas de deporte, encuentro y diversión.