Jacobacci avanza con la eliminación progresiva de las bolsas de plástico de un solo uso

La Municipalidad de Ingeniero Jacobacci informó que se encuentra vigente la Ordenanza N.º 012/2026, promulgada el 27 de abril de 2026, que establece la reducción y eliminación progresiva del uso de bolsas de polietileno de un solo uso en la localidad.

La normativa tiene como objetivo reducir la generación de residuos plásticos, promover hábitos de consumo responsables y fomentar alternativas más amigables con el ambiente.

La ordenanza contempla excepciones para las bolsas destinadas al transporte de alimentos frescos o húmedos, como carnes, frutas y verduras, debido a razones de higiene y seguridad alimentaria.

La implementación de la medida será gradual y contará con un período de adaptación de 12 meses, durante el cual se avanzará en la incorporación de nuevas prácticas de consumo.

Desde el Municipio invitaron a vecinos y comerciantes a acompañar la iniciativa mediante el uso de bolsas reutilizables y otros elementos que contribuyan a disminuir los residuos plásticos.

“Un Jacobacci más limpio lo hacemos entre todos”, destacaron desde el gobierno municipal, al convocar a la comunidad a comprometerse con el cuidado del ambiente.