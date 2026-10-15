Familias de tres comisiones de fomento tramitan la escritura de sus viviendas

A través del programa “Mi escritura, un derecho”, vecinos de Cona Niyeu, Sierra Pailemán y Arroyo Los Berros firmaron la documentación para obtener los títulos de propiedad de sus casas. La iniciativa se lleva adelante mediante un trabajo conjunto entre la Dirección de Tierras y la Escribanía General de Gobierno.

La Subsecretaria de Comisiones de Fomento de Río Negro, Sandra Recalt, destacó la importancia de este paso y señaló que se trata de las primeras comisiones de fomento que accederán a los títulos de sus viviendas en el marco de esta iniciativa.

“Estamos muy contentos de recibir a los vecinos para que puedan firmar las escrituras de sus casas. Hoy damos un paso importante y, en poco tiempo, van a tener sus títulos de propiedad”, expresó Recalt.

La firma de la documentación representa un avance hacia la seguridad jurídica de las familias, que podrán contar con el título que acredita formalmente la propiedad de sus hogares.

Mónica Antenao, vecina de Arroyo Los Berros, vive en su casa desde hace aproximadamente 25 años, cuando sus hijos comenzaron el jardín de infantes.

“Estoy muy agradecida con la Provincia y con el comisionado. Es algo muy importante para mí, porque fuimos construyendo y ampliando la casa de a poco para hacerla más cómoda. Saber que va a ser de mi propiedad me da mucha seguridad”, contó.

“Me siento orgullosa de vivir en Arroyo Los Berros, trabajar ahí y haber criado a mis hijos en ese lugar”, concluyó.

Con este avance, el programa “Mi escritura, un derecho” continúa acercando a las familias de toda la provincia la posibilidad de regularizar la situación dominial de sus viviendas y avanzar hacia la titularidad definitiva.