Maquinchao fortalece el trabajo conjunto en materia de seguridad

En la localidad de Maquinchao, el secretario de Gobierno y Desarrollo Humano, Alejandro Abraham, mantuvo un encuentro con el comisario de la Unidad 25, Fernando Ruarte, y el juez de Faltas municipal, Elio Quilogran.

Durante la reunión se avanzó en la organización de próximas acciones conjuntas, con el objetivo de fortalecer la seguridad y el bienestar de los vecinos y vecinas.

Este tipo de encuentros refuerza el trabajo articulado entre las distintas instituciones locales, consolidando estrategias que buscan mejorar la prevención y la convivencia en la comunidad.