Jacobacci abre la inscripción al Curso de Gasista Matriculado Categoría 2

Se encuentra abierta la inscripción al Curso de Gasista Matriculado Categoría 2, una nueva propuesta de capacitación destinada a fortalecer la formación de trabajadores y acompañar el crecimiento de la infraestructura de gas en Ingeniero Jacobacci.

La iniciativa busca brindar nuevas herramientas y conocimientos técnicos, contribuyendo a ampliar la mano de obra capacitada disponible en la localidad y generando nuevas oportunidades de formación y desarrollo laboral.

La capacitación adquiere especial importancia en el marco de las obras de gas que se llevan adelante en la comunidad, permitiendo contar con vecinos preparados para acompañar las distintas necesidades que surjan en el sector.

Más capacitación, más herramientas y más oportunidades para Jacobacci.