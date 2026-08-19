Más inversión y desarrollo para la zona rural de Sierra Colorada

Desde la Municipalidad de Sierra Colorada felicitaron a productores ganaderos de la localidad que accedieron a la línea de financiamiento para Mejoras Prediales, gestionada ante la Subsecretaría de Ganadería Ovina, Caprina y Arraigo, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo del Gobierno de Río Negro.

En este marco, la intendenta Marta Ignacio realizó personalmente la entrega de dos adquisiciones destinadas a productores ganaderos de la localidad, como parte del acompañamiento a la actividad productiva de la zona rural.

¿En qué consiste el programa?

La línea de financiamiento ofrece créditos blandos destinados a fortalecer la infraestructura de los establecimientos rurales, contemplando distintas necesidades productivas, entre ellas:

Reparación y construcción de alambrados.

Instalación de sistemas de agua y aguadas.

Construcción de cobertizos para el resguardo del ganado.

Mejoramiento de potreros y predios.

Este tipo de acompañamiento permite mejorar las condiciones de trabajo en el campo, proteger las majadas y fortalecer la actividad ganadera, contribuyendo al desarrollo productivo y al arraigo rural en Sierra Colorada y en toda la Región Sur.

Desde el Municipio destacaron la importancia de continuar generando herramientas que permitan acompañar a los productores locales y promover nuevas inversiones para el crecimiento de la zona rural.