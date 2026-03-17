IUPA realizó elecciones y avanza en la conformación del Consejo Superior

El Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) llevó adelante los días 15 y 16 de marzo las elecciones institucionales para elegir representantes de los distintos claustros que integrarán el Consejo Superior, el máximo órgano de gobierno de la universidad. El proceso marca un paso histórico en la vida institucional de la casa de estudios, en el marco de su proceso de normalización.

Durante ambas jornadas participaron docentes, estudiantes y personal no docente de los distintos departamentos académicos de la institución, que votaron para definir a sus representantes en el órgano colegiado que conducirá el futuro de la universidad. Durante ambas jornadas participaron docentes, estudiantes y personal no docente de los distintos departamentos académicos de la institución, que votaron para definir a sus representantes en el órgano colegiado que conducirá el futuro de la universidad.

De acuerdo con el escrutinio provisorio, la Lista La Unión obtuvo la mayoría de los votos en el claustro docente en 5 de los 6 departamentos académicos (Formación General, Música, Artes del Movimiento, Arte Dramático y Artes Visuales), mientras que la Lista 10 se impuso en el Departamento de Artes Audiovisuales.

En el claustro no docente también se registró un respaldo mayoritario para la Lista La Unión, al igual que en el claustro estudiantil, donde la lista obtuvo las dos bancas de representación correspondientes a ese sector dentro del Consejo Superior.

Las elecciones forman parte de un proceso institucional clave para el IUPA, que avanza en la consolidación de sus órganos de gobierno y en el fortalecimiento de los mecanismos de participación democrática de su comunidad universitaria. La conformación del Consejo Superior será además el paso previo para la elección del primer rector democrático de la institución.

Los resultados difundidos corresponden al escrutinio provisorio y quedarán sujetos a la validación del escrutinio definitivo, conforme a los procedimientos establecidos por la Junta Electoral del proceso institucional.