El bloque de Vamos con todo presentó proyecto de reparación histórica para personas travestis y trans

En la Legislatura de Río Negro un proyecto de ley propone crear una asignación económica mensual, de carácter vitalicio y no contributivo, destinada a la población travesti trans mayor de 50 años.

La iniciativa busca garantizar el derecho a la seguridad social y el acceso a condiciones dignas de vida, estableciendo una prestación equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil que además exige al Estado provincial brindar una cobertura integral de salud.

Los fundamentos del texto advierten sobre la urgencia de atender a un colectivo cuya expectativa de vida en el país se estima “entre 35 y 40 años”.

El documento subraya que la extrema vulnerabilidad que sufren al llegar a la adultez es “el resultado de una cadena de violencias que comienzan desde la niñez”.

En este sentido, la iniciativa resalta que esta comunidad “ha sido el sector más excluido, estigmatizado y desprotegido, siendo sus derechos humanos, vulnerados históricamente”.

La propuesta, que tiene como espíritu principal “comenzar un proceso de reparación hacia la comunidad de Personas Travestis Trans de la Provincia de Rio Negro”, fue impulsada por los legisladores Daniel Belloso, José Luis Berros, Alejandra Mas, Ayelén Spósito, Leandro García, Fabián Pilquinao, Luis Ivancich, Luciano Delgado Sempé y Magdalena Odarda.

Para acceder a esta Asignación de Reparación Histórica, los solicitantes deberán haber realizado su cambio registral en el DNI y acreditar una residencia efectiva en la provincia mayor a los tres años previos a la solicitud.

Si bien el beneficio es incompatible con actividades laborales registrables o pensiones contributivas, sí permite la compatibilidad con el Régimen de Monotributo Social.

En sus argumentos, los autores alertan que las políticas del ámbito nacional “tienden a profundizar las condiciones de vulnerabilidad” de esta población, volviendo urgente que el Estado provincial adopte estas medidas para reparar las desigualdades estructurales.