IPROSS amplía en Bariloche su red de diagnóstico por imágenes con INTECNUS

El Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS) incorporó a la Fundación Instituto de Tecnologías Nucleares para la Salud (INTECNUS) a su red de prestadores para realizar prácticas de diagnóstico por imágenes en San Carlos de Bariloche y la zona. El nuevo convenio amplía las alternativas para los afiliados y se suma al acuerdo vigente para la atención de radioterapia oncológica.

La incorporación permitirá a los afiliados que necesiten estudios de diagnóstico por imágenes acceder a esta prestación en San Carlos de Bariloche y la zona, dentro de la red de prestadores del IPROSS.

El acuerdo amplía el vínculo que el IPROSS ya mantiene con INTECNUS para la cobertura de radioterapia destinada a afiliados que requieren tratamientos oncológicos.

La incorporación de esta institución y nuevas prestaciones forma parte del trabajo que lleva adelante el IPROSS para ampliar su red de atención en las distintas regiones de Río Negro y responder a las necesidades de sus afiliados.